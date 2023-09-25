Горячие спортивные новости - Самые актуальные новости из мира спорта каждый день

Прямая трансляция «Локомотив» – «Металлург»: где смотреть матч КХЛ
Сегодня, 25 сентября, в 19:30 на «Арене-2000 Локомотив» в Ярославле начнется матч Континентальной хоккейной лиги...
Сегодня, 25 сентября, в 17:00 на «Уралец Арене» в Екатеринбурге начнется матч Континентальной хоккейной лиги...
Руководитель Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в интервью «РИА Новости» после матча РПЛ между...
Россиянка Таисия Проскурякова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что исключит из своей короткой программы фрагмент...
Народный артист России Лев Лещенко отметил недоброжелательную атмосферу на стадионе «Открытие Арена» во время матча...
В понедельник, 25 сентября, на «Сибирь Арене» в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ местная...
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Владимир Быстров после победы красно-белых 1:0 в матче против «Динамо»...
Сегодня, 24 сентября, в 17:00 на «Татнефть Арене» в Казани начнется матч Континентальной хоккейной лиги...
Недавно известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от американского гражданства и был выбран в...